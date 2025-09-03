Menu
HOME > COMPORTAMENTO
COMPORTAMENTO

7 sinais silenciosos de autismo em adultos com mais de 40 anos

Sintomas sutis fazem com que muitos passem a vida sem diagnóstico

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

03/09/2025 - 16:13 h
Símbolo do autismo
Símbolo do autismo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que impacta a comunicação social, o comportamento e a forma como a pessoa percebe os estímulos ao redor. Por falta de informação, muitas pessoas chegam na vida adulta sem diagnópstico adequado.

Embora seja permanente e incurável, o diagnóstico e o acompanhamento adequados podem reduzir dificuldades e melhorar a adaptação no dia a dia.

Por apresentar diferentes níveis e manifestações, o autismo muitas vezes passa despercebido, levando adultos a viverem décadas sem um diagnóstico formal.

Após os 40 anos, os sinais costumam ser mais silenciosos, mas ainda assim é importante identificá-los para buscar acompanhamento e apoio.

O diagnóstico tardio pode ser o primeiro passo para melhorar a saúde emocional
O diagnóstico tardio pode ser o primeiro passo para melhorar a saúde emocional

Os sinais do TEA para quem tem mais de 40 anos

  • Dependência de rotina: A previsibilidade garante bem-estar e segurança emocional. Mudanças inesperadas podem gerar forte ansiedade.
  • Interesses específicos: Hiperfocos em hobbies ou temas de interesse são comuns. Apesar de parecerem obsessivos, podem se tornar aliados no desenvolvimento de habilidades profissionais.
  • Sensibilidade sensorial: Reações intensas a luz, ruídos (como a misofonia), cheiros ou texturas dificultam a permanência em ambientes barulhentos ou lotados.
  • Dificuldade em lidar com mudanças: Trocar de emprego, mudar de casa ou aprender novas tecnologias pode ser especialmente estressante devido à falta de previsibilidade.
  • Regras sociais implícitas: Expressões indiretas, ironias e linguagem corporal podem ser difíceis de compreender, impactando a convivência social.
  • Relacionamentos românticos: A dificuldade de interpretar emoções e sinais sociais pode dificultar vínculos amorosos, levando alguns autistas a optar por relações mais independentes e diretas.
  • Ambiente de trabalho: A adaptação a dinâmicas corporativas exige apoio. Ajustes e políticas inclusivas ajudam a garantir bem-estar e produtividade.

Reconhecer os sinais de autismo na vida adulta não significa olhar para o passado com arrependimento, mas enxergar novas possibilidades de compreensão e acolhimento.

Leia Também:

Desembargador diz que Brasil vive epidemia de autismo: "Mina de dinheiro"
Exame inovador pode identificar autismo em crianças em 15 minutos
Como fogos de artifício afetam crianças com autismo
Estudo aponta que urina de pessoas com autismo pode ajudar na diagnose

Odiagnóstico tardio pode ser o primeiro passo para melhorar a saúde emocional, fortalecer vínculos sociais e garantir maior qualidade de vida.

Os níveis do Transtorno do Espectro Autista

Nível 1 (leve) :

Caracterizado por sintomas mais sutis, frequentemente confundidos com traços de personalidade. Pessoas nesse nível vivem de forma independente, mas podem enfrentar dificuldades em interações sociais e em mudanças de rotina.

Nível 2 (moderado):

Exige apoio mais frequente em casa e no trabalho. A comunicação tende a ser limitada, com repetições e dificuldades em manter conversas. Sensibilidade a estímulos externos, como sons e luzes, é comum, assim como a presença de comorbidades.

Nível 3 (severo) :

Demanda suporte constante para tarefas básicas, como higiene e alimentação. Muitas pessoas não são verbais e apresentam comportamentos repetitivos intensos. O isolamento social e a sobrecarga sensorial dificultam a autonomia, mesmo com acompanhamento terapêutico.

