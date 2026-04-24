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PREOCUPAÇÃO

Patinete elétrico explode dentro de apartamento e assusta família

Após a explosão, partes da bateria foram lançadas para fora da estrutura do patinete

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Patinete elétrico explode dentro de apartamento e assusta família
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Um patinete elétrico explodiu dentro de um apartamento no bairro de Mangabeiras, em Maceió, na quinta-feira, 23.

O dono do equipamento, o fotógrafo Igor Couto, de 32 anos, relatou que o patinete estava parado na sala havia quatro dias e não estava conectado à tomada no momento do incidente.

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Segundo ele, o susto foi ainda maior porque a esposa está grávida de quatro meses e o casal tem duas cachorras. O equipamento havia sido adquirido no fim de março e começou a ser utilizado no início de abril, principalmente para deslocamentos até a orla da cidade, onde ele trabalha com fotografia e produção de vídeos.

Uso do equipamento

Igor afirmou que usou o patinete diariamente até o dia 19 de abril. Depois disso, adoeceu e deixou o aparelho sem uso. Ele também informou que chegou a carregar o equipamento dias antes, mas retirou da tomada após a carga completa.

Após a explosão, partes da bateria foram lançadas para fora da estrutura do patinete. De acordo com o fotógrafo, as células ficaram espalhadas pelo local e foram recolhidas em um balde, junto com o pó do extintor utilizado para conter o fogo. O material se espalhou por diferentes áreas do imóvel.

“O barulho foi muito alto e assustou os vizinhos, que saíram para verificar o que tinha acontecido”, contou.

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Sem feridos

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Igor disse que só teve dimensão da gravidade após assistir às imagens gravadas pela esposa.

O patinete havia sido um presente da mãe dele, adquirido pela internet. Após o ocorrido, a família entrou em contato com o vendedor e com a plataforma responsável pela venda. Segundo Igor, foi solicitado um prazo de até cinco dias úteis para resposta.

Ele afirmou ainda que pretende buscar orientação jurídica sobre o caso.

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Tags:

explosão maceió patinete elétrico

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