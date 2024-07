Peeling de fenol: laudo revela causa da morte de empresário

Empresário Henrique da Silva Chagas - Foto: Reprodução / Redes sociais

O Instituto Médico Legal (IML) divulgou laudo que traz a causa da morte do empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, que morreu durante um procedimento estético no rosto, que é conhecido como peeling de fenol. O caso aconteceu no dia 3 de junho em clínica da cidade de Campo Belo, localizada na zona Sul de São Paulo.

A dona do estabelecimento é a influenciadora Natalia Fabiano de Freitas Antonio, conhecida como Natalia Becker. Ela é investigada por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, pois não tinha autorização para realizar o procedimento.

O documento do IML indica que a causa da morte foi "parada cardiorrespiratória em decorrência de edema pulmonar agudo desencadeado por ação inalatória local do agente químico fenol".

A inalação causou quadros como o de alterações em epiglote, laringe, traqueia e pulmões. O cenário gerou um edema pulmonar agudo, que resultou na morte do jovem.

O laudo é assinado pelo legista Ricardo Rioji Fusel de Ue. Ele foi encaminhado para a 27° DP de Campo Belo, que é responsável pela investigação do caso.