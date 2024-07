Entenda as misteriosas mortes por cianeto em hotel de luxo

Pratos de comida pedidos pelos hóspedes não foram tocados - Foto: Polícia da Tailândia via BBC

Um caso misterioso aconteceu em um hotel de luxo na cidade de Bangkok, capital da Tailândia. Seis pessoas foram encontradas mortas em um quarto do estabelecimento de alto padrão.

O caso aconteceu na terça-feira, 16, quando os seis hóspedes 'sumiram' do Grand Hyatt Erawa. Durante as buscas, funcionários entraram em um dos quartos e encontraram xícaras de chá vazias, pratos de comida que não foram tocados e os corpos.

De acordo com as investigações, eles estavam mortos há 24 horas e foram envenenados por uma substância chamada cianeto, que foi colocada em suas bebidas.

VEJA TAMBÉM:

>>>Número de pessoas afetadas por furto de cabos cresce 65% em 2024

>>>Afrocidade fará show gratuito em homenagem a guitarrista assassinado

>>>Mulher morre após cair em buraco de grãos de café na Bahia

O cianeto é responsável por uma das intoxicações mais letais conhecidas pelo homem. O cianeto pode gerar o colapso cardiovascular e convulsões.

Os sintomas de intoxicação começam com concentrações de cerca de 40µmol/L no sangue humano. A exposição para tais níveis da substância pode causar a morte do ser humano dentro de 10 minutos.

Sobre o caso

No caso do hotel de luxo de Bangkok, a investigação das autoridades locais aponta para a possibilidade de uma das pessoas no quarto ter envenenado as outras e ter cometido suicídio em seguida.

O grupo chegou no Grand Hyatt Erawa no último final de semana. E a saída estava agendada para a segunda-feira, 15. No entanto, isso não ocorreu.

De origem vietnamita, as vítimas foram identificadas como: Thi Nguyen Phuong, de 46 anos; seu marido, Hong Pham Thanh, 49; Thi Nguyen Phoong Lan, 47, e Dinh Tran Phu, 37. As outras vítimas são americanas. Elas foram identificadas como Sherine Chong, 56, e Dang Hung Van, 55.

O caso ainda é investigado, mas familiares relataram para a polícia que existia uma disputa entre as vítimas envolvendo uma dívida de dezenas de milhões de bahts tailandeses, moeda local. Dez milhões de baht representa cerca de R$ 1,5 milhão.

Ainda segundo as autoridades, o crime teria relação com essas dívidas, citadas como "esmagadoras".