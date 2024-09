Perdigão e Sadia: Marfing e BRF unem marcas de hambúrgueres 'premium'

- Foto: Divulgação/BRF

A Marfrig e a BRF anunciaram a fusão de suas principais marcas, nesta quarta-feira, 4. A partir deste mês, os hambúrgueres premium Bassi da Marfrig passarão a levar a marca Sadia, enquanto os produtos Perdigão serão renomeados para Perdigão Montana.



O objetivo é combinar a expertise da Marfrig no mercado premium de carnes com a força das marcas Sadia e Perdigão, ampliando a presença e as vendas de Montana e Bassi.



“Estamos combinando a força das marcas Sadia e Perdigão, presentes em todas as regiões do Brasil, com a expertise de Bassi e Montana, referências em carnes bovinas. Os consumidores saem ganhando e passam a ter acesso à linha de hambúrgueres mais completa do mercado”, afirmou em nota Marcel Sacco, vice-presidente de Marketing e Novos Negócios da BRF.

A Marfrig agora controla mais de 50% da BRF e essa estratégia visa melhorar a clareza do portfólio e acelerar o crescimento das marcas.