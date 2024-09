Herdeira do WalMart, Alice Walton se torna mulher mais rica do mundo

As ações da Walmart subiram 47% no acumulado do ano - Foto: Divulgação

A filha do fundador do fundador do Walmart, Alice Walton, ultrapassou a francesa herdeira da L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, e se tornou a mulher mais rica do mundo. De acordo com informações divulgadas pela revista Forbes, nesta quarta-feira, 4, ela possui uma fortuna estimada em US$ 89,1 bilhões (cerca de R$ 502 bilhões). Walton, de 74 anos, está na 18ª posição no ranking das pessoas mais ricas do mundo.

A disparada no valor das ações do Walmart colocou a empresária neste patamar. As ações subiram 47% no acumulado do ano, atingindo seu valor mais alto de todos os tempos.

Além de sua posição como sucessora do Walmart, Alice Walton construiu uma carreira bem-sucedida e é amplamente reconhecida por suas contribuições filantrópicas.