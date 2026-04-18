Perfil “Café com Teu Pai” sai do ar após denúncias de misoginia

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A conta foi criada por Breno Vieira Faria - Foto: Reprodução

O perfil “Café com Teu Pai”, mantido pelo influenciador e policial rodoviário federal Breno Vieira Faria, foi retirado do ar no Instagram nesta sexta-feira, 17. A conta, que acumulava cerca de 1 milhão de seguidores, ficou indisponível após uma sequência de denúncias e uma disputa pública com a cantora Anitta.

A remoção ocorreu dias depois de a artista comemorar, nas redes sociais, o envio de representações contra o influenciador ao Ministério Público Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Em tom irônico, Anitta comentou o caso e afirmou que a permanência do perfil ativo representava um problema.

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Troca de acusações mobiliza seguidores

A tensão aumentou após Breno publicar um vídeo com críticas à vida pessoal da cantora. No conteúdo, ele questionou aspectos da trajetória de Anitta, o que gerou reação imediata de fãs.

A mobilização nas redes levou usuários a denunciarem o perfil em massa, apontando conteúdos ofensivos e classificando as publicações como inadequadas. A ação coletiva contribuiu para a derrubada da conta.

Denúncia cita conteúdo misógino

Paralelamente ao embate virtual, o caso também ganhou desdobramentos jurídicos. O Ministério Público Federal recebeu uma representação pedindo a investigação de Breno Vieira Faria por suposta disseminação de conteúdo misógino.

O documento foi apresentado pela deputada estadual Ediane Maria (PSOL-SP), com apoio de advogadas, e aponta que o influenciador teria construído sua audiência com vídeos sobre comportamento que reforçariam estereótipos negativos contra mulheres.

Entre os exemplos citados estão declarações comparativas sobre comportamento sexual de homens e mulheres, consideradas discriminatórias pelos autores da denúncia.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre se a remoção foi resultado direto das denúncias ou de decisão interna da plataforma. O caso segue sob análise das autoridades competentes.