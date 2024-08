Perícia aponta causa da morte de passageiros de avião da Voepass

Desde o dia da tragédia, foram identificados 27 corpos, enquanto 15 já foram liberados aos familiares das vítimas - Foto: Secretaria de Segurança de São Paulo/Divulgação

As vítimas do avião da Voepass, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, morreram de politraumatismo, conforme informou a Polícia Científica nesta segunda-feira, 12.

Durante entrevista coletiva, a polícia declarou ainda que as queimaduras foram secundárias aos traumas.

"Hoje, nós temos a convicção de que todos morreram de politraumatismo. É uma certeza científica, a aeronave despencou de uma altura de 4 mil metros e, ao atingir o solo, o choque foi muito grande e todos eles sofreram politraumatismo", diz Vladmir Alves dos Reis, diretor do IML.

"As queimaduras que terminaram com a carbonização de alguns corpos foram secundárias ao politraumatismo", acrescentou.

O voo 2283 saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A queda deixou 62 mortos na última sexta, 9. O avião acidentado, prefixo PS-VPB, é um ATR 72-500, cuja capacidade total é de 74 pessoas, sendo 68 passageiros.



Leia mais

>>'Só voava pela fé', diz ex-funcionário da VoePass sobre avião

Desde o dia da tragédia, foram identificados 27 corpos, enquanto 15 já foram liberados aos familiares das vítimas.



As caixas-pretas da aeronave já foram localizadas e enviadas para análise pela Força Aérea Brasileira (FAB) à Brasília. Os gravadores serão essenciais para desvendar os motivos pelo qual o ATR 72-500 despencou 4.000 metros em um minuto.

Caixa-preta do ATR-72 da Voepass