Petrobras pretende assumir todo o mercado de diesel no Brasil

Presidente da Petrobras disse que a companhia pretende dominar o mercado do diesel no Brasil - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras estuda assumir todo o mercado de diesel no Brasil, afirmou a presidente da companhia, Magda Chambriard, nesta quinta-feira, 1. A decisão deve ser tomada no próximo plano de negócios da empresa, que busca os investimentos nos próximos cinco anos após a publicação do planejamento.

A meta inicial da Petrobras era de assumir 80% do mercado de diesel do país nos próximos cinco anos, conforme aponta a executiva. Atualmente, a estatal produz 70% de todo combustível vendido no Brasil.

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O atual contexto de guerras no Oriente Médio e seus impactos no mercado petroleiro no mundo, abriram a possibilidade para a empresa ampliar seus planos.

"O nosso plano de negócios fala de um aumento de cerca de 300 mil barris por dia de diesel em 5 anos. E nós estamos revendo esse plano para ir nos perguntando se nós podemos chegar a 100% em 5 anos", afirmou Magda durante um evento organizado pela CNN Talks, em São Paulo.

"É uma questão que nós estamos nos fazendo. Somos capazes de fornecer nos próximos cinco anos todo o diesel que o Brasil precisa? E eu estou aguardando essa resposta; 80% nós já vemos que somos capazes", acrescentou. A discussão sobre o tema, segundo ela, deve começar em maio.

Sede da Petrobras, localizada no Centro do Rio de Janeiro | Foto: FabioIm/iStock

Produção de diesel no país

Atualmente, 80% do diesel consumido no Brasil é de produção nacional. Para além da Petrobras, refinarias privadas, como a de Mataripe, para Acelen, e a Ream, do grupo Atem, que complementam essa produção.

Como a expansão deve acontecer

A executiva exemplificou como essa expansão deve acontecer, citando a ampliação da capacidade do processamento da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e da Refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Na primeira, a estatal planeja produzir 130 mil barris por dia de derivados do petróleo até 2029, sendo 88 mil de diesel.

Já a segunda, é esperado produzir 76 mil barris por dia de diesel, partindo da integração da refinaria ao Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ).