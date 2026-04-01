BRASIL
Petrobras pretende assumir todo o mercado de diesel no Brasil
Decisão deve ser tomada no próximo plano de negócio da empresa, diz presidente da companhia
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A Petrobras estuda assumir todo o mercado de diesel no Brasil, afirmou a presidente da companhia, Magda Chambriard, nesta quinta-feira, 1. A decisão deve ser tomada no próximo plano de negócios da empresa, que busca os investimentos nos próximos cinco anos após a publicação do planejamento.
A meta inicial da Petrobras era de assumir 80% do mercado de diesel do país nos próximos cinco anos, conforme aponta a executiva. Atualmente, a estatal produz 70% de todo combustível vendido no Brasil.
O atual contexto de guerras no Oriente Médio e seus impactos no mercado petroleiro no mundo, abriram a possibilidade para a empresa ampliar seus planos.
"O nosso plano de negócios fala de um aumento de cerca de 300 mil barris por dia de diesel em 5 anos. E nós estamos revendo esse plano para ir nos perguntando se nós podemos chegar a 100% em 5 anos", afirmou Magda durante um evento organizado pela CNN Talks, em São Paulo.
"É uma questão que nós estamos nos fazendo. Somos capazes de fornecer nos próximos cinco anos todo o diesel que o Brasil precisa? E eu estou aguardando essa resposta; 80% nós já vemos que somos capazes", acrescentou. A discussão sobre o tema, segundo ela, deve começar em maio.
Produção de diesel no país
Atualmente, 80% do diesel consumido no Brasil é de produção nacional. Para além da Petrobras, refinarias privadas, como a de Mataripe, para Acelen, e a Ream, do grupo Atem, que complementam essa produção.
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Como a expansão deve acontecer
A executiva exemplificou como essa expansão deve acontecer, citando a ampliação da capacidade do processamento da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e da Refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Na primeira, a estatal planeja produzir 130 mil barris por dia de derivados do petróleo até 2029, sendo 88 mil de diesel.
Já a segunda, é esperado produzir 76 mil barris por dia de diesel, partindo da integração da refinaria ao Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ).
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