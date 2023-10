PF adota cautela em tese de crime político na execução dos médicos | A TARDE

A Polícia Federal prefere adotar cautela sobre a possível motivação política no assassinato de três ortopedistas na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Entre as vítimas está o irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP), Diego Ralf Bomfim.

Por ordem do ministro da Justiça Flávio Dino, a PF vai acompanhar as investigações que serão conduzidas pela Polícia Civil. Caso seja identificada a motivação política e relação com a deputada federal ou de seu marido, o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), a entrada da PF no caso será analisada.

Além de Diego, que tinha 35 anos, Marcos Andrade Corsato, de 62 anos e o baiano Perseu Ribeiro de Almeida, de 33, morreram após o ataque dos criminosos. Um outro médico, identificado como Daniel Sonnewend Proença foi ferido e levado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O quadro clínico dele é estável.

O assassinato

Três médicos ortopedistas, entre eles um baiano, foram executados a tiros, na madrugada desta quinta-feira, 5, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vítimas estavam na capital carioca participando de um congresso internacional de ortopedia.

Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, estava sentado em um dos quiosques na frente do hotel onde estava hospedado, quando um carro branco parou, e três homens de preto e armados de pistolas desembarcaram e abriram fogo à queima-roupa.

Além do médico baiano, outros três ortopedistas foram baleados. Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, morreu no hospital. Marcos de Andrade Corsato, 62 anos, morreu no local do crime. O quarto médico foi socorrido para uma unidade de saúde onde permanece internado.