PF apreende carro usado para botar fogo em área de proteção ambiental

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão, nesta segunda-feira, 30, na casa de um homem suspeito de atear fogo em uma área de proteção ambiental em Brasília. O incêndio criminoso atingiu uma área equivalente a cerca de 570 campos de futebol.

Câmeras de segurança flagraram, no dia 25 de setembro, o momento em que o homem descia de um veículo na região onde se localiza o Parque Ecológico e Vivencial Ponte Alta do Gama, local de início do incêndio. O carro do suspeito foi apreendido durante a operação.

Leia também:

>> Mulher é esfaqueada em Salvador e polícia procura suspeito; saiba mais

>> Boeing 737: peça defeituosa pode estar em aviões de 56 cias aéreas

>> Mototaxista morto em Salvador era defensor da categoria, diz Sindicato

A polícia também busca localizar outro homem, suspeito de ser o condutor do veículo.

Caso sejam condenados, os suspeitos poderão responder por crimes contra o meio ambiente, como o de causar incêndio florestal e dano à unidade de conservação, entre outros. As penas podem chegar a 3 anos de prisão, além da aplicação de multas.