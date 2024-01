PF prende irmão de "megatraficante" que estava escondido no Brasil | A TARDE

A Polícia Federal prendeu um dos maiores narcotraficantes do Uruguai. Diego Nicolás Marset foi localizado na tarde de terça-feira, 26, em um condomínio de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele é irmão de Sebastián Marset, considerado um dos homens mais da América Latina por crimes de tráfico internacional de drogas.



De acordo com a PF, apesar de ser uruguaio, o alvo também era foragido da Justiça paraguaia, onde sua prisão preventiva por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro e foi decretada em março de 2022. Desde que sua Difusão Vermelha foi registrada junto à INTERPOL, o investigado vinha se escondendo em diferentes países da América do Sul.

O suspeito atuava como intermediário deste em constantes viagens da Bolívia para o Paraguai a fim de garantir as transações ilícitas do irmão e os pagamentos necessários a organizações criminosas fornecedoras de drogas.

Ainda conforme a corporação, a prisão foi fruto da constatação de que o foragido se encontrava no Brasil, para acompanhar o nascimento de seu filho, cuja mãe seria uma cidadã boliviana. Os mandados de prisão e de busca e apreensão cumpridos nesta terça foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Coordenação-Geral de Cooperação Policial da PF (CGCPOL/DCI).

Diego foi identificado na operação "A Ultranza Py" como peça-chave no envio de entorpecentes da América do Sul para a Europa. Os irmãos integrariam o grupo criminoso Primer Cartel Uruguayo, de forte poder financeiro, a ponto de cooptar agentes que atuavam na Interpol paraguaia, três deles presos no final de novembro, segundo o Ministério Público daquele país. O que segue foragido é procurado por agências como Europol, DEA e a própria Interpol.