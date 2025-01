Piloto consultou torre de clima um dia antes do acidente em Ubatuba

Paulo Seghetto, piloto da aeronave foi a vítima fatal no acidente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

No dia anterior ao acidente do avião de pequeno porte que caiu e explodiu na praia do Cruzeiro, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, na última quinta-feira, 9, o piloto da aeronave consultou a torre do aeroporto da cidade para pedir informações sobre as condições do clima na região.

“[O piloto] estava ciente das condições do tempo”, disse Ana Carolina Pereira de Oliveira, delegada titular do Distrito Policial de Ubatuba. Em nota, a Rede Voa, concessionária do Aeroporto Estadual de Ubatuba Gastão Madeira, informou que as condições meteorológicas no litoral norte de São Paulo eram “degradadas, com chuva e pista molhada”.

Ainda de acordo com a delegada, o jatinho tinha o plano de voo autorizado. Para evitar que o combustível se alastre pela água e areia da praia, na área onde caiu a aeronave, barreiras com espumas foram colocadas no local.

Leia também:

>> Mãe, pai e 2 filhos: Quem são os sobreviventes do avião que caiu em Ubatuba

>> Vídeo mostra criança sendo resgatada após acidente com avião em Ubatuba

>> Avião cai em praia de Ubatuba, explode e deixa um morto

A aeronave embarcava cinco pessoas, o piloto Paulo Seghetto, que morreu, e outros quatro passageiros, entre eles duas crianças, ficaram feridos. No lado externo, três pessoas foram atingidas na pista de skate ao lado do local onde o jatinho se acidentou. No total, oito pessoas foram vitimadas pelo acidente.

Os quatro ocupantes da aeronave socorridos com vida foram encaminhados à Santa Casa de Ubatuba.

As investigações do acidente continuam e são feitas em conjunto entre a Polícia Civil, o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 4) e a Polícia Federal (PF).