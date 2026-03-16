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BRASIL

Piloto morre após queda de avião agrícola no Rio Grande do Sul

Aeronave caiu após dificuldade para ganhar altitude durante decolagem

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

16/03/2026 - 20:57 h

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Após atingir o chão, a aeronave acabou incendiando
Após atingir o chão, a aeronave acabou incendiando -

Um acidente aéreo resultou na morte do piloto Jorge Luís Castanho de Maris, de 38 anos, na manhã desta segunda-feira, 16, na região Noroeste do Rio Grande do Sul.

Segundo informações da polícia, o homem pilotava uma aeronave agrícola que caiu pouco depois da decolagem em uma área rural localizada entre os municípios de Cruz Alta e Ibirubá.

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De acordo com o delegado Ives Trindade, responsável pela investigação, o piloto havia abastecido o avião momentos antes do acidente. Durante a tentativa de decolagem, no entanto, a aeronave não conseguiu subir o suficiente. Em seguida, uma das asas atingiu uma barragem localizada no fim da pista.

Com o impacto, o avião perdeu o controle, capotou e foi arrastado pelo solo por cerca de 100 metros, segundo relato do delegado.

Aeronave pegou fogo após a queda

Após atingir o chão, a aeronave acabou incendiando, provocando um fogo no local do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul foram acionadas para conter as chamas e atender a ocorrência.

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Quando chegaram à área, os bombeiros confirmaram que o piloto não havia resistido aos ferimentos. As autoridades informaram que Jorge era o único ocupante da aeronave no momento do acidente.

O piloto trabalhava em uma fazenda da região desde 2018, realizando atividades agrícolas com o avião. Não houve registro de outras vítimas.

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Tags:

Acidente aéreo aeronave rio grande do sul

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