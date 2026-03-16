Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM REGALIA

Aposentadoria compulsória custa mais de R$ 40 milhões aos cofres públicos por ano

STF alterou regra de punição a juizes e desembargadores

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

16/03/2026 - 20:42 h | Atualizada em 16/03/2026 - 20:57

Siga o A TARDE no Google

Google icon
CNJ informou que 126 magistrados foram punidos com aposentadoria compulsória nos últimos 20 anos
CNJ informou que 126 magistrados foram punidos com aposentadoria compulsória nos últimos 20 anos -

A aposentadoria compulsória de juízes e desembargadores é ocasionada por dois motivos bem distintos. A primeira e mais nobre, é quando os magistrados completam a idade máxima para exercer a função, que atualmente é de 75 anos. Depois disso, eles são forçados a se retirar do posto, deixando a cadeira vaga.

A outra situação acontece quando o togado comete uma infração e é punido por isso. Esta é a pena mais grave que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pode aplicar a um juiz.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A medida se assemelha a demissão por justa causa no setor privado, mas diferente dela, o infrator é apenas impossibilitado de exercer suas funções, mas continua recebendo o salário todo o mês.

Acima do teto: como gratificações elevam o custo da aposentadoria compulsória

Por conta disso, o impacto nos cofres públicos é milionário. O CNJ informou nesta segunda-feira, 16, que, desde 2006, 126 magistrados foram punidos com aposentadoria compulsória.

Um levantamento feito no ano passado, quando haviam 119 magistrados aposentados nessas condições, identificou que o impacto orçamentário foi de R$ 41 milhões por ano.

O cálculo do salário após a inatividade, seja por idade ou por sanção, é feito com base no tempo de serviço do magistrado. Muitos deles ganham acima do teto constitucional de R$ 46 mil, graças a a benefícios extras, gratificações e vantagens acumuladas.

Leia Também:

Juiz que absolveu acusado de estupro é denunciado por abuso sexual
CNJ recebe denúncia de assédio contra Marco Buzzi, ministro do STJ
Caso de assédio no STJ pode dar nova vaga a Lula na Corte

Fim da mamata

O assunto voltou à tona nesta segunda-feira, 16, após decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele definiu que a punição máxima a juízes e desembargadores será a perda do cargo de magistrado com a consequente perda de salário, e não mais a aposentadoria compulsória.

A decisão de Flávio Dino, contudo, não se aplica aos ministros do STF - do qual Dino faz parte - e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Conforme o magistrado, uma emenda aprovada em 2019 acabou com a aposentadoria compulsória punitiva.

"Não faz mais sentido que os magistrados fiquem imunes a um sistema efetivo de responsabilidade disciplinar, com a repudiada e já revogada 'aposentadoria compulsória punitiva'", escreveu.

Casos famosos

Um dos casos recente mais emblemáticos de aposentadoria compulsória é do juiz Marcelo Bretas do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), por irregularidades em sua atuação nos processos da Operação Lava Jato.

Outros casos que chamaram atenção:

  • Sandra Inês Moraes Rusciolelli - a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) foi aposentada após investigações apontarem a manutenção de um "gabinete paralelo" para influenciar decisões e suspeitas de venda de sentenças;
  • Orlan Donato Rocha - o juiz Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) foi acusado de assédio e importunação sexual por colaboradoras e por uma servidora da corte onde atuava, praticadas entre 2014 e 2022;
  • Divoncir Schreiner Maran - desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) que autorizou a prisão domiciliar de um detento condenado a 126 anos de prisão por tráfico de drogas, em 2020. O condenado acabou fugindo e está foragido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aposentadoria compulsória CNJ Flávio Dino punição

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
CNJ informou que 126 magistrados foram punidos com aposentadoria compulsória nos últimos 20 anos
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

CNJ informou que 126 magistrados foram punidos com aposentadoria compulsória nos últimos 20 anos
Play

Caso Master: prisão de Daniel Vorcaro é mantida após decisão do STF

CNJ informou que 126 magistrados foram punidos com aposentadoria compulsória nos últimos 20 anos
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

CNJ informou que 126 magistrados foram punidos com aposentadoria compulsória nos últimos 20 anos
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

x