Pintor brasileiro alvo de racismo diz que não teve reembolso do hotel - Foto: Leo Lemos/Divulgação

O pintor brasileiro Wallace Pato, que teve a reserva de um hotel cancelada, na Holanda, sob a justificativa de que o estabelecimento "não aceitava pessoas negras", disse em suas redes sociais que, até o momnnão obteve o reembolso do valor pago pela hospedagem por meio da empresa Booking.

O artista agradeceu o apoio que vem recebendo na internet. "Nos deixaram sem resposta todo esse tempo. Responderam só após a postagem. Mesmo assim, sem tocar no assunto reembolso", afirmou o pintor de 30 anos

Ele disse ainda que tentou esclarecer o caso com o estabelecimento antes de expor a situação por meio das redes sociais, na última quarta-feira, 30, mas que não obteve resolução.

"Fiz tudo de cabeça fria e tranquila. Depois de colocado na internet, sabia das ondas de opiniões e que eu até poderia me tornar o culpado ao invés de vítima. Tentamos resolver tudo de forma tranquila, várias vezes. Temos print de tudo. Mas não quiseram. Inclusive, não nos devolveram o dinheiro até agora", contou ele, que estava acompanhado do também artista visual Gustavo Speridião, que havia realizado a reserva em seu nome.

No dia em que se hospedariam no Hotel Plantage, em Amsterdã, ele e Gustavo receberam a seguinte mensagem do estabelecimento, em e-mail vinculado à plataforma Booking: "Olá, sua reserva foi cancelada! Desculpe, mas não aceitamos pessoas negras no hotel".

"A falta de resposta, auxílio e desdém da empresa Booking e do Hotel Plantage me deixou ainda mais cabreiro e acuado em estar chegando em um país estrangeiro onde cotidianamente era visto com olhares de desprezo, apontamento e risadas", discorreu Wallace.