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PIS/Pasep: Caixa libera novo lote do dinheiro esquecido nesta segunda

Valor médio disponível para saque é de cerca de R$ 2,8 mil por pessoa

Victoria Isabel
Por

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Imagem ilustrativa da imagem PIS/Pasep: Caixa libera novo lote do dinheiro esquecido nesta segunda
- Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Um novo lote do dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep será pago nesta segunda-feira, 27. Nesta etapa, recebem os trabalhadores que solicitaram o ressarcimento até 31 de março. Já quem fizer o pedido até 30 de abril terá o valor liberado em 25 de maio, conforme calendário do governo.

De acordo com o governo, o valor médio disponível para saque é de cerca de R$ 2,8 mil por pessoa, podendo variar conforme o tempo de trabalho e a remuneração recebida à época. Os valores foram atualizados pela inflação.

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Quem tem direito

  • Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988
  • Servidores públicos que atuaram no mesmo período
  • Herdeiros de beneficiários já falecidos

Como consultar se há valores

  • Acesse o site Repis Cidadão
  • Faça login com conta gov.br (nível prata ou ouro)
  • Informe CPF e número do PIS/NIS
  • Clique em “pesquisar” para verificar se há saldo disponível
  • Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS.

Leia Também:

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Confira o calendário de pagamentos:

  • Solicitações realizadas até 31/12/2025 – pagamento no dia 26/01/2026
  • Solicitações realizadas até 31/01/2026 – pagamento no dia 25/02/2026
  • Solicitações realizadas até 28/02/2026– pagamento no dia 25/03/2026
  • Solicitações realizadas até 31/03/2026 – pagamento no dia 27/04/2026
  • Solicitações realizadas até 30/04/2026 – pagamento no dia 25/05/2026
  • Solicitações realizadas até 31/05/2026 – pagamento no dia 25/06/2026
  • Solicitações realizadas até 30/06/2026 – pagamento no dia 27/07/2026
  • Solicitações realizadas até 31/07/2026 – pagamento no dia 25/08/2026
  • Solicitações realizadas até 31/08/2026 – pagamento no dia 25/09/2026
  • Solicitações realizadas até 30/09/2026 – pagamento no dia 26/10/2026
  • Solicitações realizadas até 31/10/2026 – pagamento no dia 25/11/2026
  • Solicitações realizadas até 30/11/2026 – pagamento no dia 28/12/2026
  • Solicitações realizadas até 31/12/2026 – pagamento em janeiro de 2027

Caso existam valores, o próprio sistema orienta como solicitar o ressarcimento, que pode ser feito online ou em agências da Caixa. Após a análise, o pagamento é depositado em conta bancária ou poupança social digital.

O prazo para solicitar o dinheiro vai até setembro de 2028. Depois disso, os valores não resgatados serão incorporados ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque.

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Tags:

dinheiro esquecido pis/pasep RESSARCIMENTO

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