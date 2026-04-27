PIS/Pasep: Caixa libera novo lote do dinheiro esquecido nesta segunda

Um novo lote do dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep será pago nesta segunda-feira, 27. Nesta etapa, recebem os trabalhadores que solicitaram o ressarcimento até 31 de março. Já quem fizer o pedido até 30 de abril terá o valor liberado em 25 de maio, conforme calendário do governo.

De acordo com o governo, o valor médio disponível para saque é de cerca de R$ 2,8 mil por pessoa, podendo variar conforme o tempo de trabalho e a remuneração recebida à época. Os valores foram atualizados pela inflação.

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Quem tem direito

Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988

Servidores públicos que atuaram no mesmo período

Herdeiros de beneficiários já falecidos

Como consultar se há valores

Acesse o site Repis Cidadão

Faça login com conta gov.br (nível prata ou ouro)

Informe CPF e número do PIS/NIS

Clique em “pesquisar” para verificar se há saldo disponível

Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS.

Confira o calendário de pagamentos:

Solicitações realizadas até 31/12/2025 – pagamento no dia 26/01/2026

Solicitações realizadas até 31/01/2026 – pagamento no dia 25/02/2026

Solicitações realizadas até 28/02/2026– pagamento no dia 25/03/2026

Solicitações realizadas até 31/03/2026 – pagamento no dia 27/04/2026

Solicitações realizadas até 30/04/2026 – pagamento no dia 25/05/2026

Solicitações realizadas até 31/05/2026 – pagamento no dia 25/06/2026

Solicitações realizadas até 30/06/2026 – pagamento no dia 27/07/2026

Solicitações realizadas até 31/07/2026 – pagamento no dia 25/08/2026

Solicitações realizadas até 31/08/2026 – pagamento no dia 25/09/2026

Solicitações realizadas até 30/09/2026 – pagamento no dia 26/10/2026

Solicitações realizadas até 31/10/2026 – pagamento no dia 25/11/2026

Solicitações realizadas até 30/11/2026 – pagamento no dia 28/12/2026

Solicitações realizadas até 31/12/2026 – pagamento em janeiro de 2027

Caso existam valores, o próprio sistema orienta como solicitar o ressarcimento, que pode ser feito online ou em agências da Caixa. Após a análise, o pagamento é depositado em conta bancária ou poupança social digital.

O prazo para solicitar o dinheiro vai até setembro de 2028. Depois disso, os valores não resgatados serão incorporados ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque.