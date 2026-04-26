Pix será bloqueado? Entenda o que muda com novas regras

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Mudanças afetam valores, horários e uso em celulares novos - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O Pix continua rápido, mas ficou mais rigoroso e muita gente já percebeu isso na prática. Novas regras do Banco Central do Brasil passaram a valer e obrigam instituições como Nubank, Itaú e Caixa Econômica Federal a seguir padrões mais rígidos de segurança nas transferências.

As mudanças impactam diretamente o dia a dia, com novos limites, bloqueios automáticos e regras específicas dependendo do horário ou do dispositivo usado.

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Segurança mais rígida no sistema

O Banco Central do Brasil passou a exigir um padrão mínimo de proteção para todas as instituições. Antes, cada banco definia seus próprios critérios. Agora, existe uma base obrigatória que precisa ser seguida.

Na prática, o Pix ganhou novas camadas de verificação mesmo para transferências de valores baixos.

Celular novo? Limite reduzido



Uma das mudanças que mais surpreende acontece quando o usuário acessa o Pix em um aparelho não cadastrado. Nesses casos, os limites caem automaticamente.

A regra, prevista na Instrução Normativa BCB nº 491/2024, estabelece teto de R$ 200 por transação e R$ 1.000 por dia até que o dispositivo seja validado pelo banco.

Esse processo pode levar alguns dias, até que a instituição reconheça o aparelho como seguro.

Dinheiro pode ficar “travado”

Outra novidade é o chamado bloqueio cautelar. Quando uma transação levanta suspeitas, o banco pode reter o valor por até 72 horas para análise.

O objetivo é verificar possíveis fraudes antes que o dinheiro seja liberado para o destinatário.

Limite muda à noite

O horário também interfere nas transferências. Entre 20h e 6h, o limite padrão para pessoas físicas segue em R$ 1.000.

A medida busca reduzir crimes, especialmente em situações de coerção durante a madrugada.

O que já mudou na prática

As novas regras trazem efeitos diretos para quem usa o Pix todos os dias:

Limites menores em celulares novos até validação

Possibilidade de retenção de valores suspeitos

Botão de contestação de fraude obrigatório nos aplicativos

Compartilhamento de informações entre bancos para identificar riscos

Limite noturno mantido para transferências

Contestação ficou mais simples

Desde outubro de 2025, os aplicativos passaram a incluir obrigatoriamente a opção de contestar fraudes diretamente pelo sistema.

Isso permite que o usuário solicite a devolução em casos de golpe ou erro sem precisar recorrer a atendimento telefônico ou presencial.