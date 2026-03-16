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ABONO SALARIAL

PIS/Pasep: novo pagamento começa nesta segunda; saiba quem rebece

Benefício pode chegar ao valor de até um salário mínimo

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/03/2026 - 7:21 h

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Os valores poderão ser sacados até o dia 30 de dezembro
Os valores poderão ser sacados até o dia 30 de dezembro -

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, será liberado nesta segunda-feira, 16, para trabalhadores nascidos no mês de fevereiro. Os valores poderão ser sacados até o dia 30 de dezembro de 2026, prazo final estabelecido no calendário oficial.

O benefício pode chegar ao valor de até um salário mínimo e é destinado a trabalhadores da iniciativa privada, por meio do PIS, e a servidores públicos, pelo Pasep. Para ter direito ao abono, é necessário ter recebido, em 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93, além de atender aos demais critérios previstos no programa.

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A consulta sobre valores, datas de pagamento e banco responsável pelo depósito pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br. As plataformas também permitem verificar possíveis valores de anos anteriores que ainda não foram sacados.

Em fevereiro, o pagamento foi realizado para os trabalhadores nascidos em janeiro. O calendário de 2026 segue de forma escalonada conforme o mês de nascimento do beneficiário.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 26,9 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados neste ano, com a liberação de aproximadamente R$ 33,5 bilhões em pagamentos.

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A partir de 2026, o calendário do abono salarial passa a seguir datas fixas. Os valores serão liberados sempre no dia 15 do mês correspondente ao mês de nascimento do trabalhador. Caso a data coincida com fim de semana ou feriado, o pagamento será feito no primeiro dia útil seguinte.

O encerramento anual dos pagamentos ocorrerá no último dia útil bancário do ano, conforme as regras do Banco Central, que passa a ser o prazo limite para o saque do benefício. Caso o trabalhador não retire o valor até essa data, será necessário aguardar um novo calendário para solicitar o pagamento.

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Tags:

abono salarial pagamento pasep pis

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