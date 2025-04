Pitbull ataca e mata bebê de três meses

O cachorro invadiu o interior da casa, onde normalmente não circulava, e atacou a criança - Foto: Reprodução

Um cachorro da raça pitbull atacou e matou um bebê de três meses em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desta segunda-feira, 14.

Identificado como Lucas Levi dos Santos, o bebê estava sob os cuidados de uma mulher que também era tutora do animal. De acordo com informações do 'Diário de Pernambuco', o cachorro invadiu o interior da casa, onde normalmente não circulava, e atacou a criança.

A mulher escondeu o bebê no guarda-roupa, mas o pitbull conseguiu abrir a porta do móvel e atacou novamente a criança.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco foi acionado, mas ao chegar ao local, constatou que a criança já não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia. O caso está sob investigação da Polícia Civil.​