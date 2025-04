Pitbull mata cadela e deixa tutora ferida no interior da Bahia

Neguinha, que tinha 10 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu - Foto: Reprodução G1

Um cachorro pitbull atacou e matou uma cadela e feriu uma mulher, na terça-feira, 1º de abril, no Loteamento Senhorinha Cairo, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. A cachorra, que se chamava Neguinha e tinha 10 anos, passeava com a tutora, Patrícia Fernandes, quando foi atacada.

Em conversa com o G1, a mulher contou que nunca havia passado pela rua onde aconteceu o fato, nem sabia que no local tinha um cachorro. "Quando eu passei pela casa, vi as crianças gritando que tinha um carro e vi ele [cachorro] correndo. Eu suspendi ela [Neguinha] pela coleira e a levantei, mas ele passou por trás e a pegou ela", narrou a mulher.

Ao tentar salvar Neguinha, Patrícia também foi ferida pelo pitbull. Após o ataque, a mulher revelou não ter recebido nenhum apoio por parte do dono do animal. "A moça que estava na casa que o cachorro escapou me deixou falando sozinha e, em nenhum momento, perguntou se eu tinha me machucado e não se importou com a minha cachorra", contou.

Neguinha ainda foi levada a uma clínica veterinária, mas não resistiu aos ferimentos. Um boletim de ocorrência foi registrado no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep). O responsável pelo pitbull foi intimado e deve responder por lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir.

"Eu quero que as pessoas tenham responsabilidade e cuidado. Se tem cachorro em casa e sabe que é agressivo, tenha cuidado. Assim como ele atacou e matou minha cachorra, poderia ter atacado meu filho, que é criança ou as outras que estavam na rua. A tragédia poderia ter sido maior", concluiu Patrícia.