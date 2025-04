Morre cliente baleado dentro de agência da Caixa Econômica na Bahia

- Foto: Divulgação | Google Maps

O cliente baleado pelo segurança da Caixa Econômica Federal, em Dias d'Ávila, morreu no início da noite desta quinta-feira, 03. Sidnei de Souza Azevedo, de 43 anos foi atingido na perna, chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela Polícia Civil.

A vítima discutiu com o gerente da agência bancária, quando o vigilante interveio para defendê-lo. Durante a ação, Sidnei agrediu o segurança, que reagiu atirando contra ele.

Segundo a Polícia Civil, o segurança envolvido, de 35 anos, foi preso em flagrante pela morte de Sidnei. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a equipes segue com diligências e oitivas para esclarecer todas as circunstâncias e os detalhes do fato.

Durante a ocorrência, a agência estava funcionando na hora do ocorrido, gerando pânico entre os outros clientes. A Polícia Militar foi acionada e esteve na agência para controlar a situação e dar início às investigações.

Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que lamenta profundamente o ocorrido na Agência Dias D´Ávila (BA) e presta solidariedade à família.

Ainda segundo a instituição, uma equipe da unidade acionou prontamente o SAMU para prestação de socorro ao cliente e o banco está cooperando integralmente com as autoridades policiais, com as quais vai compartilhar mais informações.