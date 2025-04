Motoboy suspeito de roubar mulheres nas 'horas vagas' é preso na Bahia

Diogo usava a própria moto para cometer os crimes - Foto: Divulgação Polícia Civil

O motoboy por aplicativo de transporte Diego Rosário de Sousa, 25 anos, foi preso na terça-feira, 02, suspeito de realizar uma série de roubos, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Morador do IAPI, bairro da capital baiana, e com mandado de prisão preventiva em aberto, ele foi detido por investigadores da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho.

Conforme o delegado Jader Oliveira, titular da unidade policial, Diego já vinha praticando crimes em diversos bairros da cidade, desde o final do ano passado, na companhia de um comparsa, que ainda não foi identificado. A dupla tinha como principais vítimas as mulheres.

"As vítimas eram, via de regra, mulheres, pela vulnerabilidade. Eles utilizavam de grave ameaça e, algumas vítimas, inclusive, mencionam que, talvez, eles estivessem armados e a gente está apurando isso", explicou Oliveira. Até o momento, oito mulheres estiveram na delegacia para registrar ocorrência.

Ainda segundo o delegado, durante os crimes, Diego utilizava a própria motocicleta e, na tentativa de esconder os dados do veículo para não ser identificado, modificava alguns caracteres da placa policial. Os policiais do Serviço de Inteligência (SI) da delegacia chegaram até o motoboy depois de denúncia das vítimas e análises de câmeras de monitoramento do município.

"Era quase diariamente receber vítimas aqui [delegacia], mas com o serviço de inteligência, levantamento através das câmeras de monitoramento, também diligências em campo, a gente conseguiu alcançar o êxito e prender um deles", revelou o titular. O suspeito foi reconhecido pelas vítimas através de fotografia.

Durante as investigãções, a polícia descobriu que os aparelhos roubados pela dupla tinham destino certo, eles eram vendidos a receptadores de Salvador. "Em relação a outros delitos, ao que tudo indica, havia uma associação criminosa também, porque tinham uns receptadores, que recebiam as mercadorias roubadas", afirmou.

O delegado acredita na existência de outras vítimas e que, com a repercussão do caso, elas devem procurar a unidade policial para registrar ocorrência. "Mas é bem possível que várias outras [vítimas] tenham sido roubadas e nem tenham comparecido na delegacia. Talvez, com a repercussão, eles consigam identificá-lo e procurar a delegacia", analisou.

Diogo foi encaminado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) e segue à disposição do Poder Judiciário. Ele vai responder por roubo e, segundo o delegado, também poderá ser indiciado por adulteração de sinais de identificação de veículo.

Com relação ao outro suspeito, Oliveira disse que as investigações estão em curso na tentativa de identificá-lo e prendê-lo. A polícia também tenta identificar e punir os receptadores. "As informações estão iniciais, mas a gente já está se aproximando e caso a gente identifique, com certeza serão responsabilizados", concluiu o delegado.