Vídeo: motoboy atropela idoso na rua e o agride com cabo de aço

- Foto: Reprodução

Um motoboy de 24 anos atropelou e agrediu um idoso de 75 anos na rua. O caso ocorreu no último dia 2, em Ceilândia, no Distrito Federal.

Vídeos de câmeras de segurança da via registraram o momento em que o motociclista atropelou a vítima, que caminhava pela calçada. Os dois chegaram a cair, mas se levantaram e pareceram discutir.

As investigações revelaram ainda que o motoboy, em vez de prestar socorro ao idoso, teria ameaçado matá-lo e desferido “inúmeros golpes com um cabo de aço e cadeado na ponta” na vítima. Em outro momento, é possível ver o motoboy partir para cima do idoso e começar a agredi-lo. Posteriormente, o motociclista foi à casa do idoso, onde o ameaçou mais uma vez.

O motoboy foi preso nessa quarta-feira, 18, após a 23ª Delegacia de Polícia (P Sul) receber o mandado de prisão preventiva contra ele expedido pelo Tribunal do Júri de Ceilândia.

A Polícia Civil (PCDF) detalhou que o motociclista foi detido por tentativa de homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.