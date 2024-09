Pitbull é resgatado após ser abandonado à beira de estrada; veja vídeo

- Foto: Reprodução/ @jbucoski

Um pit-bull foi encontrado abandonado em uma estrada deserta em Tijucas, Santa Catarina. O animal foi resgatado por Júlio César Bucoski, um corretor e defensor dos direitos dos animais, que encontrou o cão sozinho em um local pouco movimentado.

César recebeu um chamado para resgatar o pet abandonado após os passantes do local avistarem o cão desamparado. Um deles chegou a entrar em contato com Júlio, relatando que o pit-bull estava naquele local há mais de cinco dias. Apesar dos apelos por ajuda, ninguém havia se mobilizado para resgatá-lo até então, sendo o local já conhecido como um ponto de descarte de animais.

Ao chegar no local, Júlio encontrou o pit-bull encolhido em um terreno privado, tentando se aquecer com um pedaço de papelão. Para a surpresa de Júlio, o cão não demonstrou agressividade. Em vez disso, seu olhar expressava tristeza e gratidão, como se entendesse que estava prestes a ser resgatado. “Acho que ele ficou tão feliz quanto eu por poder tirá-lo daquela situação”, contou Júlio.

Júlio se aproximou com calma, e o pit-bull, com um gesto de esperança, levantou-se e caminhou na direção dele. O resgate foi emocional: o cão recebeu os carinhos de Júlio com alívio, abanou o rabo e começou a pular de alegria, demonstrando que finalmente se sentia seguro.



O animal foi levado para um lar temporário sob os cuidados da Associação Anjinhos Peludos.