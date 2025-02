PIX fora do ar? Clientes relatam instabilidade do serviço

- Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Clientes de diferentes instituições financeiras relatam nas redes sociais problemas para realizar pagamentos por PIX na manhã desta quinta-feira, 13.

O site Downdetector, que monitora queixas de instabilidade em aplicativos, registrou um pico de reclamações sobre o PIX às 9h, com cerca de 4.200 relatos do serviço fora do ar no período.

No Google Trends, site que registra as tendências do buscador, termos como "problema pix hoje", "pix está fora do ar" e "pix não está funcionando" apresentaram aumento repentino na última hora.