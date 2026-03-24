Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade em bancos

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Falhas no Pix começaram no fim da manhã - Foto: Bruno Peres | Agência Brasil

Clientes de diferentes bancos usaram as redes sociais nesta terça-feira, 24, para reclamar de instabilidade no PIX. A falha começou a ser percebida no fim da manhã e rapidamente ganhou repercussão entre usuários, que relataram dificuldades para concluir transações.

As queixas envolvem tanto o envio quanto o recebimento de valores, afetando o uso cotidiano do sistema de pagamentos instantâneos.

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A plataforma Downdetector, que monitora serviços online, registrou forte aumento de notificações a partir das 11h38. O pico ocorreu às 12h08, quando centenas de ocorrências foram concentradas em poucos minutos.



Nas redes sociais, correntistas citaram problemas em diferentes instituições financeiras, indicando que a instabilidade não ficou restrita a um único banco. Mesmo após o aumento inicial de reclamações, há relatos de que o serviço segue apresentando falhas em algumas plataformas até o momento.

No X (antigo Twitter), usuários compartilharam relatos sobre os impactos diretos da instabilidade. “Nubank não recebe nem manda pix, caiu?”, disse um usuário.

“Pix caiu”, afirmou outro. “Meu pix não funcionou e agora tô devendo 12 reais pra cantina da faculdade”, relatou um internauta.

“O pix do santander caiu e eu quase tenho que lavar prato no restaurante pra pagar meu almoço”, comentou outro usuário.

Veja reclamações:

Pix fora do ar na hora do almoço 🤡 — Walace Ricardo (@lacera92) March 24, 2026

Pix caiu mas não de um jeito legal! pic.twitter.com/tdPF1t0Ufm — Enoque (@EnoqueMaciel1) March 24, 2026

Nubank não recebe nem manda pix, caiu? — OwwwCatarine mundinho germansky (@CadelinhaofGaga) March 24, 2026

não é o itau.. é o pix fora do ar msm q odio — mila (@cmlsdmv) March 24, 2026

o pix ta fora do ar? logo qdo eu to indo p trabalho — ؘ (@vanteself) March 24, 2026

O pix de vcs tá fora do ar? — darionessa (@darionessa) March 24, 2026

Meu pix n funcinou e agora tô devendo 12 reais pra cantina da faculdade — Eu escuto🧙🏻‍♀️ (@Bebebista) March 24, 2026

porra de Santander não consigo recarregar meu passe do ônibus pq o único cartão que eu tenho no celular é dessa bosta, mandei o Pix de uma conta pra outra e essa bosta não caiu, vai se fuder — caroline é mais bonito (@jheniizinhals) March 24, 2026

vsf o pix do santander caiu e eu quase tenho que lavar prato no restaurante pra pagar meu almoço — gabie. 🐅 (@harriempty) March 24, 2026

“Pix fora do ar de novo? Vou voltar a ter que ter dinheiro na mão; já tô até vendo: qualquer dia desses, o Pix simplesmente para e fica com meu dinheiro preso.” — Dougrinhass (@Dglemss) March 24, 2026

@infinitepay estou precisando pagar contas, e meu valor está preso dentro do app de vocês, alegando Pix fora do ar, assim não dá para continuar… — Diego Martins (@diibass22) March 24, 2026