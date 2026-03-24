Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAIU?

Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade em bancos

Falhas começaram no fim da manhã e seguem afetando usuários, que relatam dificuldades em diferentes bancos

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

24/03/2026 - 13:59 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Falhas no Pix começaram no fim da manhã
Falhas no Pix começaram no fim da manhã -

Clientes de diferentes bancos usaram as redes sociais nesta terça-feira, 24, para reclamar de instabilidade no PIX. A falha começou a ser percebida no fim da manhã e rapidamente ganhou repercussão entre usuários, que relataram dificuldades para concluir transações.

As queixas envolvem tanto o envio quanto o recebimento de valores, afetando o uso cotidiano do sistema de pagamentos instantâneos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Rui Costa diz que escândalo do Banco Master tem raiz no governo Bolsonaro
Ave extinta há mais de 100 anos renasce na Caatinga; conheça
Um dia após deixar governo do Rio, Cláudio Castro pode ficar inelegível

A plataforma Downdetector, que monitora serviços online, registrou forte aumento de notificações a partir das 11h38. O pico ocorreu às 12h08, quando centenas de ocorrências foram concentradas em poucos minutos.

Nas redes sociais, correntistas citaram problemas em diferentes instituições financeiras, indicando que a instabilidade não ficou restrita a um único banco. Mesmo após o aumento inicial de reclamações, há relatos de que o serviço segue apresentando falhas em algumas plataformas até o momento.

No X (antigo Twitter), usuários compartilharam relatos sobre os impactos diretos da instabilidade. “Nubank não recebe nem manda pix, caiu?”, disse um usuário.

“Pix caiu”, afirmou outro. “Meu pix não funcionou e agora tô devendo 12 reais pra cantina da faculdade”, relatou um internauta.

“O pix do santander caiu e eu quase tenho que lavar prato no restaurante pra pagar meu almoço”, comentou outro usuário.

Veja reclamações:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil pix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Falhas no Pix começaram no fim da manhã
Play

Tragédia: queda de monomotor deixa um morto; veja vídeo

Falhas no Pix começaram no fim da manhã
Play

Novas imagens mostram momento do desabamento da ponte JK; veja vídeo

Falhas no Pix começaram no fim da manhã
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

Falhas no Pix começaram no fim da manhã
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

x