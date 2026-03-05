PM aposentado de 89 anos mata cuidadora e tenta fugir de ônibus

A equipe da PM acompanhou o ônibus e realizou a abordagem a Rodolpho - Foto: Reprodução

Um tenente aposentado da Polícia Militar foi preso em flagrante, nesta quarta-feira, 4, após esfaquear e matar a própria cuidadora, Francisca Sebastião da Silva, de 61 anos, na região do Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo.

Após o crime, Rodolpho Lima Santos, de 89 anos, tentou fugir utilizando o transporte público.



A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h55 para atender a um pedido de socorro na Rua Doutor Arthur Moreira de Almeida. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a vítima caída com ferimentos de faca e foram informados de que o suspeito havia acabado de embarcar em um coletivo.

Captura em transporte público e confissão

A equipe da PM acompanhou o ônibus e realizou a abordagem a Rodolpho, que ainda apresentava manchas de sangue nas roupas. De acordo com o boletim de ocorrência, o aposentado confessou o crime imediatamente.

Em depoimento, o tenente alegou que a motivação seriam supostas dívidas trabalhistas e desacordos financeiros com a funcionária. Ele afirmou ainda que sua intenção ao pegar o ônibus era se apresentar voluntariamente à Corregedoria da Polícia Militar.

Testemunhas e dinâmica do crime

Vizinhos e familiares da vítima relataram ter visto o momento em que o agressor estava sobre Francisca, já caída no chão. Testemunhas observaram o homem carregando alguns pertences pessoais antes de fugir em direção a uma avenida próxima para embarcar no veículo.

Uma das testemunhas, que está grávida, chegou a passar mal durante o acionamento das autoridades devido à gravidade da cena. O óbito de Francisca foi constatado ainda no local pelos serviços de emergência.

O caso foi registrado como feminicídio no 47º Distrito Policial (Capão Redondo). Por ser oficial da reserva, Rodolpho Lima Santos foi enviado ao presídio especial da Polícia Militar, o presídio militar Romão Gomes, onde permanecerá à disposição da Justiça.