PM atira em mulher trans após desacordo sobre pagamento de programa | A TARDE

Um capitão da Polícia Militar (PM) é suspeito de atirar contra uma mulher trans, no sábado, 11, supostamente após os dois entrarem em desacordo sobre o pagamento de um programa, na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. O PM era lotado no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) e utilizava o carro oficial da casa durante o ocorrido.

De acordo com informações da mídia local, houve uma discussão entre os dois, pois o capitão da PM não teria pago o valor acordado pelo programa. Com isso, a mulher teria arrancado uma corrente de ouro do policial, que atirou contra ela.



À polícia, o PM negou as circunstâncias do ocorrido. Segundo a versão do policial, ele estava dentro do carro, quando teria sido abordado por três indivíduos que perceberam a corrente de outro que ele usava e sua carteira. Imediatamente, eles teriam puxado a corrente e pego a carteira e, quando perceberam que o PM estava armado, tentaram pegar a arma também. Ainda segundo a versão do capitão da PM, ele se identificou como policial e atirou para se defender.



Um vídeo de câmera de segurança do local, no entanto, mostra o momento em que a mulher está na rua e o carro onde o PM está se aproxima. É possível ver que a mulher se comunica com quem está no veículo e chega a tentar se proteger atrás de uma planta. Logo em seguida, cai no chão.



Ainda de acordo com a mídia goiana, o TJ-GO disse que, após o ocorrido, dispensou o capitão da PM das atividades no tribunal e o devolveu ao Comando da corporação.



O caso foi registrado na Polícia Civil, que realizará as investigações.

