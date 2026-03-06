Menu
ABORDAGEM?

PMs são presos após assaltarem ônibus fardados e roubarem 11 celulares

Militares retiraram as câmeras corporais durante a ocorrência

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/03/2026 - 11:02 h

Crime ocorreu no dia 10 de maio de 2025
Crime ocorreu no dia 10 de maio de 2025

Três policiais militares foram presos após denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por suspeita de roubo qualificado durante a abordagem a um ônibus no Arco Metropolitano do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu por volta das 2h30 do dia 10 de maio de 2025. Na ocasião, os policiais estariam em serviço no Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Jardim Primavera e participaram da abordagem a um ônibus da empresa Marlu Turismo, que transportava mercadorias compradas em São Paulo por dois comerciantes.

Os militares identificados são:

  • 3º sargento Joás Ramos do Nascimento
  • 3º sargento Denis Willians Neres Alpoim
  • Cabo Rogério Vieira Guimarães

Durante a revista, os agentes teriam alegado que os produtos não possuíam notas fiscais físicas e, segundo o Ministério Público, usaram a autoridade policial e armas de fogo para intimidar as vítimas. Em seguida, teriam levado 11 celulares do modelo iPhone.

A denúncia também aponta que os policiais teriam agido com outras quatro pessoas ainda não identificadas. As investigações indicam ainda que os militares retiraram as câmeras corporais durante a ocorrência, mas dados de GPS da viatura e depoimentos das vítimas ajudaram a identificar os suspeitos.

Grupo é investigado por fraude de R$ 500 mil contra Caixa Econômica na Bahia
Adolescente acusado de estupro coletivo no RJ segue foragido; entenda
Fraude no ICMS: empresário é preso por sonegação de R$ 10 milhões na Bahia

A denúncia foi apresentada em 5 de fevereiro pela 1ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar. O Ministério Público também pediu a prisão preventiva dos acusados, alegando risco à ordem pública, possibilidade de intimidação de testemunhas e indícios de participação em outros roubos semelhantes na região.

Além desse caso, o órgão abriu procedimentos para investigar o uso irregular de câmeras corporais por policiais do mesmo destacamento e a possível ligação dos denunciados com outro roubo registrado no ano passado.

