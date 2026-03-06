PMs são presos após assaltarem ônibus fardados e roubarem 11 celulares

Crime ocorreu no dia 10 de maio de 2025 - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Três policiais militares foram presos após denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por suspeita de roubo qualificado durante a abordagem a um ônibus no Arco Metropolitano do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu por volta das 2h30 do dia 10 de maio de 2025. Na ocasião, os policiais estariam em serviço no Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Jardim Primavera e participaram da abordagem a um ônibus da empresa Marlu Turismo, que transportava mercadorias compradas em São Paulo por dois comerciantes.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os militares identificados são:

3º sargento Joás Ramos do Nascimento

3º sargento Denis Willians Neres Alpoim

Cabo Rogério Vieira Guimarães

Durante a revista, os agentes teriam alegado que os produtos não possuíam notas fiscais físicas e, segundo o Ministério Público, usaram a autoridade policial e armas de fogo para intimidar as vítimas. Em seguida, teriam levado 11 celulares do modelo iPhone.

A denúncia também aponta que os policiais teriam agido com outras quatro pessoas ainda não identificadas. As investigações indicam ainda que os militares retiraram as câmeras corporais durante a ocorrência, mas dados de GPS da viatura e depoimentos das vítimas ajudaram a identificar os suspeitos.

A denúncia foi apresentada em 5 de fevereiro pela 1ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar. O Ministério Público também pediu a prisão preventiva dos acusados, alegando risco à ordem pública, possibilidade de intimidação de testemunhas e indícios de participação em outros roubos semelhantes na região.

Além desse caso, o órgão abriu procedimentos para investigar o uso irregular de câmeras corporais por policiais do mesmo destacamento e a possível ligação dos denunciados com outro roubo registrado no ano passado.