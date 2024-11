Pneu de trator estoura e destrói carro estacionado; assista

Incidente foi gravado por câmeras de segurança da rua - Foto: Reprodução

Uma cena inusitada e perigosa chamou a atenção de quem passava por uma rua da cidade de Casca, no Rio Grande do Sul. Isso porque o pneu de um trator estourou e atingiu um carro que estava estacionado deixando o veículo com frente destruída. O veículo teve o capô, para-lamas e arcos de roda danificados, mas não houve feridos. O caso aconteceu na manhã desta sexta, 1º.

Câmeras de segurança filmaram o momento do incidente que viralizou nas redes sociais. À CNN, o proprietário do veículo, Renato Finatto, afirmou que estacionou nessa rua para ir buscar os filhos e levá-los à escola e nesse período curto tempo o incidente aconteceu.

Veja: