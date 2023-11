Polícia Civil recupera mais nove armas furtadas de quartel do Exército | A TARDE

O Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse na madrugada desta sexta-feira, 21, que nove das 21 armas furtadas do Arsenal de Guerra do Quartel em Barueri, na Grande São Paulo, foram recuperadas pela Polícia Civil. Outras oito armas haviam sido recuperadas no Rio Janeiro.

Ao todo, foram recuperadas cinco metralhadoras .50 e outras quatro de calibre 7,62. Derrite informou que pela numeração das armas foi possível saber que elas faziam parte do arsenal furtado em quartel do Exército na semana passada.

A Polícia Civil de Carapicuíba, na Grande São Paulo, estava investigando a informação de que as armas seriam repassadas para outros criminosos. No local onde a negociação seria feita, os policiais chegaram a trocar tiros com criminosos, que conseguiram fugir e ainda não foram localizados.

Armas apreendidas no Rio de Janeiro

Ainda na última quinta-feira, 19, em uma ação integrada ao Exército Brasileiro com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, foram recuperadas quatro metralhadoras .50 e outras quatro MAGs, também furtadas do Arsenal de Guerra do Quartel em Barueri, na Grande São Paulo.

O Exército investiga se as armas foram furtadas de uma só vez. O general Vieira Gama diz que a investigação seria de 6 de setembro a 10 de outubro, período entre duas inspeções, mas ainda não se sabe como elas foram levadas. Foi instaurado um inquérito militar para investigar o sumiço dos armamentos e acontece em sigilo.

O armamento foi apreendido após policiais receberem uma ligação informando a localização do armamento, que estaria dentro de um carro na Gardênia Azul, zona oeste do Rio. A comunidade passou a ter a atuação do Comando Vermelho no início deste ano depois de uma aliança entre o tráfico e a maior milícia carioca.

O Exército informou que os processos da Organização Militar estão sendo revistos. As autoridades dizem que os militares com encargos de fiscalização e controle podem ser responsabilizados na esfera administrativa e disciplinar por irregularidades.