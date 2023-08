Polícia conclui inquérito sobre a morte do ator Jeff Machado

A polícia concluiu o inquérito da morte do ator Jeff Machado, de 44 anos, encontrado em uma baú. Ao todo, três suspeitos do crime foram indiciados pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) em inquérito encaminhado à Justiça no último domingo, 23. As informações são do Metrópoles.

Um dos três suspeitos, Jeander Vinícius Braga, foi detido em 2 de junho, enquanto Bruno de Souza Rodrigues, em 15 de junho, e, o último, Jorge Augusto Barbosa Pereira, foi indicado, mas responde em liberdade.

Bruno Souza teria sido o mandante do crime e responderá por pelo menos oito crimes, segundo a delegada responsável pelas investigações, Elen Souto.

“Foi indiciado pelo cometimento de oito crimes: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, estelionato tentado (por tentar vender o veículo e residência de Jefferson Machado), estelionato consumado por conseguir extrair da vítima R$ 25 mil após enganá-la prometendo vaga em uma novela, falsa identidade, invasão de computador/redes sociais, furto e maus-tratos de animais”, detalhou Souto.

Jeander foi indiciado por três crimes, sendo eles: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos aos animais.

O crime

O ator Jeff Machado morreu estrangulado com um fio de metal, segundo apontou a Delegacia de Descobertas de Paradeiros, que pediu a prisão do produtor Bruno Rodrigues, que trabalhou na Globo até 2018, e do garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga.

A suspeita é que a dupla premeditou o crime, que resultou no ator enterrado em um baú a dois metros de profundidade em um terreno no Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, foi revelado que Bruno é suspeito de ter assassinado Jeff, supostamente por questões financeiras. A polícia descobriu que Bruno e Jeff se conheceram durante o período de pandemia, quando Bruno teria solicitado a R$ 20 mil ao ator, prometendo-lhe um papel em uma novela.

Segundo a polícia, o produtor criou um personagem chamado Marcelo e forjou provas para induzir ao entendimento de que estava sendo ameaçado.

Ele teria também comprado o material de construção e Jeander Vinícius teria cavado o buraco onde o baú, com o corpo do ator Jeff Machado, foi concretado.