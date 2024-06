Polícia descarta agressão e violência sexual em bebê atacada por cão | A TARDE

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através da Delegacia de Polícia de Cidade Ocidental, informou que não há indícios de que Isis da Silva Sobrinho, bebê de cinco meses morta por cão vira-lata da família, na última terça-feira, 4, tenha sofrido agressão e violência sexual.

No entanto, as informações sobre o caso ainda estão sendo apuradas. A informação foi divulgada pelo jornal Correio Braziliense. Os pais deixaram a criança dormindo no sofá enquanto compravam álcool para um churrasco com a família.

A criança foi atacada na Cidade Ociedental, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a delegada Dilamar Aparecida de Castro, o cachorro vira-lata não tinha se alimentado no dia do ataque.

O casal foi preso por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Além de serem autuados por omissão na guarda de animal perigoso. Os dois pagaram fiança no valor de R$ 1.412 e foram soltos.

Publicações relacionadas