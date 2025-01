Polícia descobre túnel em escola ligado a transportadora de valores

O caso foi registrado no 49° Distrito Policial (São Mateus) - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Na manhã desta segunda-feira, 6, a Polícia Militar (PM) encontrou um túnel escavado no terreno de uma escola estadual no Parque São Lourenço, zona leste de São Paulo. A estrutura, reforçada e equipada com fiação para iluminação, ferramentas e uma broca de grande porte, conectava o local à área onde funcionava uma transportadora de valores.

De acordo com a PM, o túnel, que provavelmente começou a ser escavado há cerca de um ano, tinha como objetivo invadir a transportadora, embora a empresa já não esteja mais em operação. Nenhum roubo foi registrado.

Leia também:

>> FAB encerra análises em caixas-preta de avião da Embraer que caiu

>> Rapper dispara arma sem querer durante entrevista ao vivo; VÍDEO

>> Tentativa de feminicídio deixa criança e homem ferido na Bahia

Durante a ação, agentes utilizaram equipamentos de respiração para garantir a segurança, devido à baixa oxigenação do local. Objetos encontrados no túnel, como bonés e luvas, foram recolhidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para perícia, que analisará amostras de DNA e outros vestígios.

O caso foi registrado no 49° Distrito Policial (São Mateus) e será investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). As autoridades agora buscam identificar os responsáveis pela escavação e avaliar a estabilidade da estrutura para evitar riscos futuros.