FAB encerra análises em caixas-preta de avião da Embraer que caiu

Caixas-preta são enviadas para o Cazaquistão após análise da FAB - Foto: Issa Tazhenbayev / AFP

A Força Aérea Brasileira, FAB, concluiu as análises das duas caixas-preta do avião que caiu no Cazaquistão no dia 25 de dezembro, deixando 38 mortos. O material foi analizado por três agentes brasileiros, além de agentes do Azerbaijão e da Rússia.

Leia mais:

>> Jerônimo garante diálogo com prefeitos da oposição: "Obrigação minha"

>> Rapper dispara arma sem querer durante entrevista ao vivo; VÍDEO

>> Copinha: Vitória marca nos acréscimos e empata com o Retrô-PE

As informações foram enviadas para a Autoridade de Investigação de Acidentes Aeronáuticos do Cazaquistão, agência responsável pela análise e investigação do acidente, e serão publicadas em um Relatório Final sobre o acidente.

A aeronave Embraer 190, que saia de Baku, capital do Azerbaijão, até Grozny,capital da república caucasiana russa da Chechênia, transportava 67 pessoas, das quais 38 morreram e 29 ficaram feridas, segundo as autoridades.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, acusou a Rússia de ter disparado contra a aeronave da Azerbaijan Airlines antes dela cair. É a primeira vez que um dos países envolvidos se pronuncia publicamente sobre a possibilidade de a aeronave ter sido abatida acidentalmente — uma hipótese que ganhou força desde que surgiram imagens de buracos na fuselagem do avião.