Caixas pretas de avião que caiu no Cazaquistão chegam ao Brasil

As caixas-pretas da aeronave Embraer 190, da companhia Azerbaijan Airlines, que caiu no Cazaquistão matando 38 pessoas na quarta-feira, 25, está prevista para desembarcar em Brasília nesta terça-feira, 31.

Os gravadores de registro do voo, Cockpit Voice and Flight Data Recorder (CVFDR), vão ser investigados no Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (LABDATA) do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), na capital federal.

Além dos brasileiros envolvidos na apuração, o centro da Aeronáutica vai receber investigadores do Cazaquistão, do Azerbaijão e da Rússia, três de cada país.

Em nota, a FAB informa. “Em conformidade com o Anexo 13 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional e atendendo à solicitação da Autoridade de Investigação de Acidentes Aeronáuticos do Cazaquistão, o Cenipa receberá três de seus investigadores, além de investigadores convidados por aquele país, sendo três do Azerbaijão e três da Rússia. Todos acompanharão o processo de degravação dos dados, contando com o apoio técnico e especializado dos investigadores do Cenipa, bem como com toda a infraestrutura e tecnologia disponível no LABDATA”

“Ao término dos trabalhos, os dados extraídos serão entregues à Autoridade de Investigação de Acidentes Aeronáuticos do Cazaquistão, agência responsável pela análise e investigação do acidente em pauta, conforme os protocolos internacionais de investigação de acidentes aeronáuticos”, complementou a FAB.