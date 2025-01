Beatriz Reis se manifesta sobre barraco com Kleber Bambam em público

Beatriz Reis disparou sobre polêmica com Bambam - Foto: Reprodução | Globo e Redes Sociais

A ex-BBB Beatriz Reis se manifestou sobre um recente climão que vivenciou com Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do colunista Gabriel Perline, o ex-BBB teria sido agressivo com a ex-ambulante após a gravação da vinheta das bodas de prata do reality show.

Em coletiva de imprensa, durante o Festival Virada Salvador, a famosa ressaltou que não entendeu os motivos que levaram Kleber Bambam a gritar com ela.

"Olha gente, nem eu entendi. Na verdade, eu sai andando, a gente tava preocupado com o voo, tava chovendo muito, então cancela avião, volta avião, aeroporto vai fechar… Não entendi nada, só saí andando", declarou.

Beatriz Reis ainda comentou que não dá importância para quem não é relevante: "Eu tô muito focada nas minhas coisas, então, nada que não tem importância, que não tenha relevância… eu não paro pra dar ibope, pra tentar entender o que aconteceu… Não entendi, não tem importância".