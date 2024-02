Polícia do DF indicia Jair Renan Bolsonaro por lavagem de dinheiro | A TARDE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indiciou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan Bolsonaro, por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. As informações são da CNN.

Renan foi investigado por supostamente utilizar um documento com informações falsas de sua empresa de eventos para obter um empréstimo bancário que não foi pago.

O inquérico indica que a principal suspeita da polícia é a falsificação de quatro relações de faturamento da empresa RB Eventos e Mídia, que pertencia ao filho de Bolsonaro.



A fraude foi realizada para inflar a receita fictícia da empresa — de R$ 4,6 milhões entre 2021 e 2022. Com isso, os empréstimos eram aprovados, conforme informações da PCDF.

No final do ano passado, Jair Renan foi alvo de uma operação da PCDF que apura esse megaesquema de fraudes apontado pela Delegacia de Repressão a Crimes Tributários (DOT), do Departamento de Combate à Corrupção do DF.

A mira principal da investigação foi Maciel Alves de Carvalho, instrutor de tiro de Renan.