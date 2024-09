Polícia prende homens com mais de 300 kg de maconha vindas do Paraguai

- Foto: Divulgação / SSP

Policias militares do 32° Batalhão prenderam, na noite desse domingo (08), quatro homens com mais de 300 quilos de maconha, na rodovia Raposo Tavares, em Assis, no interior de São Paulo.

Segundo informações preliminares, os presos são dois estudantes de medicina e dois policiais paraguaios.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a operação aconteceu quando os agentes desconfiaram e abordaram o motorista de uma caminhonete no quilômetro 444 da rodovia. O veículo foi revistado e nele foram encontrados 447 tijolos de maconha, totalizando mais de 300 quilos da maconha.

Leia também:

>> Motorista de BMW tenta matar homem atropelado

>> Irmã revela que Deolane relutou em deixar a prisão: "Não queria"

>> Adolescente morre com tiro acidental disparado pela mãe; saiba mais

De acordo com a Polícia Militar, a caminhonete apreendida havia sido furtada e estava equipada com placas adulteradas. O motorista, que estava sozinho no veículo, foi preso em flagrante.

Durante a abordagem, a equipe policial também notou um segundo veículo nas proximidades, com três ocupantes. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os policiais militares informaram que esses indivíduos estavam acompanhando o motorista da caminhonete para alertá-lo sobre a presença policial. Os três foram detidos pouco depois.