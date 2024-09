Adolescente morre com tiro acidental disparado pela mãe; saiba mais

Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso - Foto: Divulgação

Uma adolescente, de 16 anos, morreu após ser atingida por um tiro acidenttal, na cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, no último sábado, 7. De acordo com o pai da vítima, um cabo da Polícia Militar, o tiro foi efetuado pela mãe da adolescente durante uma festa familiar.

A autora do disparo foi presa, mas acabou sendo solta após pagar um salário mínimo de fiança. Segundo o pai da adolescente, Camila Sena da Silva, de 38 anos, tirou a arma de cima de um armário para brincar quando disparou acidentalmente. O tiro atingiu o rosto da adolescente.

A PM foi acionada juntamente com uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. O pai da adolescente foi ouvido e liberado.

A pistola, que foi apreendida, pertence à PM. Agentes apreenderam um carregador com munição. O caso foi inicialmente registrado na 57ª DP (Nilópolis), mas é investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense).