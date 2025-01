Policial civil acusado de ameaçar Natuza Nery é afastado

Arcenio Scribone Junior é alvo de investigação após ameaçar Natuza Nery - Foto: Reprodução

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que Arcenio Scribone Junior, policial civil acusado de ameaçar a jornalista da Natuza Nery, foi afastado de suas atividades operacionais. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (30), em um estabelecimento situado no bairro de Pinheiros, na capital paulista.

Segundo registrado no boletim de ocorrência, o policial se aproximou da jornalista perguntando se ela era a Natuza Nery da GloboNews. Na sequência, disse que ela e a empresa para a qual trabalha são responsáveis pela situação do país e que pessoas como a jornalista "merecem ser aniquiladas". Em outro momento, quando o homem já estava no caixa, ele teria xingado Natuza.

A Corregedoria da Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a denúncia e foi aberta uma investigação administrativa que pode resultar na expulsão do agente.

Em conversa com policiais militares, que foram acionados para a ocorrência, Arcenio negou a ameaça e disse que fez uma crítica ao trabalho da jornalista.

Em nota, a SSP afirmou também que "diligências foram realizadas no supermercado em busca de imagens do ocorrido e de eventuais testemunhas".