Policial mata adolescente e dá coronhada em irmão em São Paulo

Em meio a uma abordagem policial que aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 10, na Zona Leste de São Paulo, uma adolescente de 16 anos morreu após ser baleada por um policial militar que também deu uma coronhada no seu irmão. O caso foi registrado no 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista.

A informação de que o disparo partiu da arma do policial foi confirmada pela Polícia Civil. De acordo com o delegado Victor Sáfadi Maricato, após analisar as imagens e ouvir testemunhas, "há claros e fortes indícios" de que o disparo que matou Victoria Manoelly dos Santos teve origem da arma do sargento Thiago Guerra quando ele bateu com a pistola na cabeça em Kauê. As informações são do portal G1.

Ainda de acordo com o delegado, dar coronhadas não corresponde "às doutrinas das polícias brasileiras". Por conta disso, o PM foi indiciado pelo crime de homicídio.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o PM foi preso e teve a arma recolhida. A SSP informou ainda que "investiga todas as circunstâncias da ocorrência, ainda em andamento. O policial militar foi preso em flagrante e conduzido ao 50º DP onde o caso foi registrado. A Polícia Civil busca imagens que possam esclarecer os fatos".

E acrescentou: "A Polícia Militar não compactua com excessos ou desvios de conduta e pune exemplarmente aqueles que desobedecem aos protocolos estabelecidos pela Corporação. A arma do policial foi recolhida e as imagens das Câmeras Corporais estão sendo analisadas. Um Inquérito Policial Militar será aberto para investigar os fatos".