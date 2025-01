Tribunal do crime: entenda por que facções raspam cabelos de mulheres

Casos ocorrem na Bahia e no Rio - Foto: Reprodução

Em uma nova onda de violência imposta por facções criminosas, mulheres foram alvo de punições brutais no Rio de Janeiro e na Bahia, com a prática de ter seus cabelos raspados à força. Essas ações, cada vez mais frequentes, têm como objetivo submeter as vítimas ao controle das organizações criminosas, reforçando a opressão e gerando medo nas comunidades.

No Rio de Janeiro, um vídeo que circulou nas redes sociais no dia 7 de janeiro mostra o momento em que quatro mulheres, acusadas de fazer parte de um "grupo de fofoca", são obrigadas a ter seus cabelos raspados por homens armados. Enquanto as vítimas permanecem sentadas e imobilizadas, os criminosos utilizam lâminas e máquinas para cortar os fios, como forma de punição.

Leia também:

>> Homem tenta estuprar vaca, leva coice e morre com camisinha no pênis

>> Piloto consultou torre de clima um dia antes do acidente em Ubatuba

>> Influencer Toguro é preso em Balneário Camboriú; saiba motivo

O vídeo revela ainda o nível de humilhação imposto às vítimas. Em um dos casos, uma das mulheres tem o couro cabeludo coberto por tampinhas de refrigerante, enquanto um dos homens, ao fundo, sugere que mais punições, como chineladas, deveriam ser aplicadas. As acusações contra as mulheres incluem o descumprimento de regras impostas pela facção, o que é visto como uma transgressão que ameaça a ordem estabelecida pelo grupo criminoso.

Esse tipo de punição não se limita ao Rio de Janeiro. Na Bahia, uma mulher grávida também passou por situação semelhante após ser flagrada em um relacionamento com um membro de facção rival. Criminosos da facção Catiara a humilharam publicamente ao raspar seus cabelos e sobrancelhas, forçando-a a gritar palavras de ordem da facção, como uma forma de afirmar domínio e retaliação.

Facções como o Comando Vermelho no Rio e o PCC em São Paulo são conhecidas por adotar práticas brutais para manter a disciplina interna e também o controle sobre a população. Além de suas regras internas, esses grupos criminosos estendem suas normas a familiares de membros e qualquer indivíduo que represente uma ameaça ao status quo, como é o caso das mulheres que, segundo os agressores, eram acusadas de espalhar informações sobre os criminosos ou de fazer críticas ao seu comportamento.

Especialistas explicam que a prática de raspar os cabelos tem um forte impacto psicológico, especialmente para as mulheres. De acordo com o advogado criminalista Fernando Viggiano, essa punição visa não apenas desonrar as vítimas, mas também intimidar e impor um controle social. "O cabelo é um símbolo de feminilidade e vaidade, e sua remoção pública funciona como uma ferramenta de humilhação extrema, além de gerar um efeito psicológico devastador nas vítimas", explica Viggiano em entrevista ao Uol.

A psicóloga Vanessa Avellar Fernandez também destaca o impacto emocional dessa prática, ressaltando que o ato de raspar os cabelos vai além de uma agressão física. "Para muitas mulheres, o cabelo é uma parte essencial de sua identidade. Forçar a remoção dele contra a vontade não só destrói uma parte dessa identidade, mas também causa um trauma psicológico profundo", afirmou Fernandez.

Essas punições têm um objetivo claro: garantir a obediência e o medo. Ao espalharem o temor, as facções buscam consolidar o controle sobre seus membros e a comunidade em geral. Em uma sociedade onde a brutalidade e o medo são utilizados como mecanismos de dominação, qualquer sinal de desobediência ou desvio das normas impostas pela facção é severamente punido, mantendo o ciclo de violência e opressão.

Por mais que esses atos violentos se repitam, a resistência e a luta por justiça continuam a ser parte fundamental da resposta das comunidades e de organizações que buscam erradicar a violência e restaurar a dignidade das vítimas.