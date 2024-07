Policias acusados de matar homem em viatura vão a juri popular

Policiais vão responder por homicídio triplamente qualificado - Foto: Reprodução/Vídeo

O trio de ex-policiais acusados de assassinar um homem identificado como Genivaldo de Jesus, por asfixia em 2022, vai a júri popular. A decisão foi tomada pela Justiça Federal de Sergipe, na quarta-feira, 19, após negar o recurso da defesa durante audiência.

Os advogados dos acusados apresentaram o embargo de nulidade, contudo, o juiz rejeitou o pedido e ordenou que tivesse o julgamento, que ainda não tem prazo para acontecer. A decisão ainda cabe recurso e, caso a defesa não tente mudar o cenário, a data do júri deve ser divulgada nos próximos dias.

Genivaldo foi morto em maio de 2022 após ser jogado na parte de trás de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os agentes lançarem spray de pimenta e gás lacrimogêneo, de acordo com o Ministério Público. Eles foram presos e denunciados. Em agosto do ano passado, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, decidiu colocar o trio no olho da rua.