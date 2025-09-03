Ponte entre o campo e a lei: como advogada garante direitos previdenciários

Jacqueline Reis é advogada previdenciarista - Foto: Divulgação

Os direitos previdenciários, garantidos a todos os trabalhadores, em muitos casos não chegam ao conhecimento de diversas pessoas, principalmente às que vivem na zona rural.

A advogada previdenciarista Jacqueline Reis aponta que, apesar dos avanços tecnológicos, muitas pessoas não têm acesso a internet, ou quando possuem, não encontram o conteúdo adequado.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O simples acesso à internet não garante compreensão: a linguagem usada pelos órgãos públicos é técnica, distante da realidade do trabalhador rural, e sem adaptação para quem tem baixa escolaridade. Também existe o fator cultural e histórico, pois durante décadas, o campo foi pouco incluído nas políticas de informação e capacitação. Criando um distanciamento entre a população rural e os canais formais de acesso a direitos, que não se resolve apenas com tecnologia, é preciso presença física, diálogo direto e linguagem acessível”, pontuou a previdenciarista.

Segundo a advogada, o previdenciarista atua como ponte entre o trabalhador rural e o acesso aos seus direitos. O especialista no tema faz a tradução da lei para uma linguagem simples, organiza a documentação necessária, comprova o tempo de atividade rural, orienta sobre requisitos específicos e acompanha todo o processo.

A previdenciarista destaca que o seu trabalho atende tanto o trabalhador rural, como cuidadores de pessoas com deficiência e o trabalhador que sofreu um acidente.

“Costumo dizer que o advogado previdenciarista transforma vidas devolvendo a dignidade: um aposentado que recebe o benefício a que tem direito pode continuar vivendo no campo com segurança; uma mãe cuidadora que acessa o BPC consegue prover cuidados adequados ao filho com deficiência; um trabalhador acidentado pode garantir renda para sustentar a família”, declarou.

Jacqueline pontuou que o advogado previdenciarista nas zonas rurais faz toda diferença na vida dos moradores.

“O papel do advogado é fundamental para garantir que a população rural tenha acesso à informação sobre seus direitos. Muitas vezes, trabalhadores rurais deixam de requerer benefícios previdenciários simplesmente por desconhecimento. A educação jurídica, quando promovida pelo poder público, pode acontecer por meio de campanhas informativas, capacitação de agentes comunitários e parcerias com associações rurais”, concluiu.