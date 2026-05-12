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BRASIL

Preço da gasolina deve aumentar em breve no Brasil

Anúncio foi feito pela presidente da Petrobras durante conferência

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em

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Posto de gasolina
Posto de gasolina - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O preço da gasolina para as distribuidoras vai subir em breve. O anúncio foi feito pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que afirmou que a estatal avalia medidas para reduzir o impacto da alta do petróleo.

Durante conferência com analistas, a presidente afirmou que a mudança acontecerá “vai acontecer já, já”, indicando que o aumento pode ocorrer rapidamente.

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De acordo com Magda, a empresa avalia possíveis reajustes no preço da gasolina sem perder competitividade para o etanol no mercado brasileiro. “Então, nós estamos agora tratando desse aumento de gasolina, mas sempre de olho no nosso market share e na evolução do mercado do etanol”, afirmou.

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Mudanças da Petrobras

Na última alteração de preços, em 27 de janeiro, a empresa reduziu em 5,2% o valor da gasolina vendida às distribuidoras. A medida representou uma queda de R$ 0,14 por litro do combustível, passando de R$ 2,71 para R$ 2,57.

“Estamos trabalhando na questão da gasolina. Em breve, os senhores vão ter também boas notícias em relação à nossa gasolina”, afirmou a presidente.

Segundo Magda Chambriard, a Petrobras está revisando o plano de negócios de longo prazo, válido entre 2027 e 2031, para ampliar a produção e atender 100% da demanda nacional de diesel e gasolina.

“Com a guerra, com os resultados alcançados pela companhia e pela confiança que o mercado brasileiro tem na Petrobras, estamos analisando, de forma segura e rentável, a oportunidade que muito provavelmente virá no nosso próximo plano de negócios de atingir a autossuficiência brasileira”, disse Chambriard.

Aumento da gasolina na Bahia

A Acelen que produz combustíveis (diesel, gasolina, QAV) e biocombustíveis, é responsável por 80% do refino da Bahia.

Ao portal A TARDE, a Refinaria de Mataripe afirmou que " A Petrobras tem a politica de preços dela, como empresa estatal, e a Refiaria de Mataripe, que é independente, tem a dela".

Medidas do governo

Em abril deste ano, o governo anunciou medidas para conter a alta dos preços dos combustíveis durante a guerra no Oriente Médio.

Entre as ações estão novas subvenções para diesel e GLP, isenção de tributos sobre o biodiesel e o querosene de aviação, além de punições para preços considerados excessivos.

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