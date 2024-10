Prefeito aposta três carros de luxo em eleição e perde veículos

Prejuízo para o prefeito foi de mais de R$ 700 mil - Foto: Reprodução

No cenário das eleições municipais que ocorreram no último domingo, 6, em todo o Brasil, em uma cidade do Ceará uma situação chamou a atenção. Isso porque o atual prefeito de Morada Nova, Wanderley Nogueira (PT), apostou três carros na vitória do seu sucessor Marquinho da Ana (PT).

Leia mais:

>>Patrimônio imobiliário de Deolane cresceu 260% em dois anos; entenda

>>Muniz recebe apoio de mais seis partidos para reeleição na Câmara

>>Jerônimo revela que Lula pode vir para segundo turno em Camaçari

Porém, quem acabou vitoriosa foi a adversária, Naiara Castro (PSB), com 50,88% dos votos válidos, e por essa razão, o prefeito perdeu os automóveis. A aposta foi feita com Naiara e com o candidato a vereador Weder Basílio (PP) também eleito.

De acordo com a tabela Fipe, os veículos do modelo Hilux/2022 estão avaliados cada um em R$ 226 mil. O prejuízo para o prefeito foi de mais de R$ 700 mil.