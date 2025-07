Prefeito é principal suspeito de assassinar PM durante vaquejada

Prefeito de Igarapé Grande, João Vitor Xavier (PDT), de 27 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O principal suspeito de assassinar um policial militar durante vaquejada na cidade de Trizidela do Vale, no Maranhão, é o prefeito de Igarapé Grande, João Vitor Xavier (PDT), de 27 anos. O caso aconteceu no domingo, 6.

O crime aconteceu em Trizidela do Vale, cidade vizinha a Igarapé Grande (33 km de distância), durante uma vaquejada em que uma briga foi iniciada. As informações são da coluna de Mirelle Pinheiro, no Metrópoles.

Testemunhas afirmaram que o prefeito João Vitor Xavier se envolveu em uma confusão durante a vaquejada, sacou a arma e atirou cinco vezes contra o policial militar Geidson Thiago da Silva dos Santos.

Após os disparos, o PM chegou a ser socorrido e levado inicialmente ao hospital de Pedreiras, mas transferido a outra unidade com mais estrutura por conta da gravidade dos ferimentos. No entanto, ele não resistiu.

João Vitor é sobrinho de Erlanio Xavier, ex-prefeito de Igarapé Grande e ex-presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem).

Em nota, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM) afirmou que acompanha o caso junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado, os desdobramentos do caso, e que confia na atuação das autoridades competentes "respeitando a presunção de inocência que a Constituição Federal assegura a todo cidadão brasileiro".

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) disse que lamenta o crime e informou que as polícias Civil e Militar, com apoio da Inteligência, realizam buscas para localizar o suspeito, que seria o prefeito de Igarapé Grande.