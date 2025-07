Pescador captura peixe gigante com mais de 120 quilos em rio

- Foto: Arquivo pessoal

Um peixe de grande porte foi capturado no Rio Araguaia, no último domingo, 29, no distrito de Luiz Alves, em Goiás. O responsável pela façanha foi o guia de pesca esportiva Caiuã Carvalho, de 27 anos, que fisgou uma piraíba de 2,06 metros e cerca de 120 quilos.



A captura ocorreu no fim da tarde, por volta das 17h. De acordo com o pescador, foram necessários cerca de 50 minutos até que o peixe fosse completamente dominado. A imagem que registrou o momento, feita durante o pôr do sol, viralizou entre pescadores esportivos.

Com mais de uma década de experiência na atividade, Caiuã afirma que esse foi o maior peixe que já fisgou. “Já tive a oportunidade de capturar outras piraíbas, mas essa foi a maior. Cada pescaria é uma experiência diferente”, relatou.

Além da prática esportiva, o guia defende a preservação dos rios como forma de garantir que a pesca responsável continue sendo possível. “O Araguaia é um dos nossos patrimônios naturais. É fundamental manter esse ecossistema equilibrado.”, pontuou.